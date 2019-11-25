Fatih Terim Club Brugge maçı öncesi basın toplantısı düzenledi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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Fatih Terim Club Brugge maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'da yarın karşılaşacağı zorlu Club Brugge maçı öncesi Fatih Terim ve Ömer Bayram ortak basın toplantısı düzenledi. Karşılaşma öncesi sakat isimlerin çokluğuna dikkat çeken Terim, birçok konuya değindi. İşte tecrübeli çalıştırıcının basın toplantısından öne çıkanlar...

25 Kasım 2019 Pazartesi 17:02 Güncelleme: 25.11.2019 17:04
Fatih Terim Club Brugge maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

Galatasaray'un tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, zorlu Club Brugge maçı öncesi basın mensuplarının sorularının yanıtladı. Birçok konuya değinen Terim, yarınki maçta Babel'in de forma giyemeyeceğini söyledi. İşte o açıklamalar...

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Fatih Terim Club Brugge maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

"Futbol hayatınızda bile çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. 16+2 soyunuyoruz. Listeye yazamadığımız oyuncularımız var. Jimmy, Ahmet, Emre Taşdemir, Linnes ve Taylan gibi. Cezalılarımız var, biri Nzonzi, diğeri de İspanya'daki maçta atılan Yunus."

Fatih Terim Club Brugge maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

"Sakat oyuncularımız var. Falcao zaten biliyorsunuz, Andone, Şener, Luyindama ve Babel. Biraz sürpriz oldu ama Babel de var. Böyle baktığınızda B listesine ağırlık vereceğiz. Erencan, Kaan ve Emin'i almıştım, bugün belki bir tane daha alacağız."

Fatih Terim Club Brugge maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

"Futbol hayatınızda bile çok az karşılaşacağınız bir durumla karşı karşıyayız. 16+2 soyunuyoruz. Listeye yazamadığımız oyuncularımız var. Jimmy, Ahmet, Emre Taşdemir, Linnes ve Taylan gibi. Cezalılarımız var, biri Nzonzi, diğeri de İspanya'daki maçta atılan Yunus."

Fatih Terim Club Brugge maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

"Babel'le ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Taraftarımız bilmeli ki onlar olmazsa bizim olma ihtimalimiz yok. Biz buraya, bu başarılara, Avrupa'daki başarılarımıza onlarla ulaştık. Taraftarımız olmazsa tadı da olmaz, tuzu da olmaz."

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