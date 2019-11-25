Fatih Terim Club Brugge maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

"Sakat oyuncularımız var. Falcao zaten biliyorsunuz, Andone, Şener, Luyindama ve Babel. Biraz sürpriz oldu ama Babel de var. Böyle baktığınızda B listesine ağırlık vereceğiz. Erencan, Kaan ve Emin'i almıştım, bugün belki bir tane daha alacağız."