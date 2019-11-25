"Allah bana Galatasaray'ı nasip etsin!"

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılırken, iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Ancak maçın skorundan çok öne çıkan bir başka detay vardı. EURO 2016'da aralarına küslük giren Fatih Terim ile Arda Turan buzları eritti... Arda, maç öncesinde hocası Fatih Terim'in elini öperken, tecrübeli teknik adam da maçın ardından Arda'nın gönlüne girdiğini itiraf etti. Bu yaşananların ardından Arda - Galatasaray transferi konuşulmaya başlanırken, yıldız futbolcunun Galatasaray açıklamaları yeniden gün yüzüne çıktı. İşte Arda'nın bugüne kadar Galatasaraylılığını duyurduğu o sözleri...

25 Kasım 2019 Pazartesi 16:03 Güncelleme: 25.11.2019 16:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





