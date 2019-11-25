'Allah bana Galatasaray'ı nasip etsin!' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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"Allah bana Galatasaray'ı nasip etsin!"

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-Kırmızılılar karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılırken, iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Ancak maçın skorundan çok öne çıkan bir başka detay vardı. EURO 2016'da aralarına küslük giren Fatih Terim ile Arda Turan buzları eritti... Arda, maç öncesinde hocası Fatih Terim'in elini öperken, tecrübeli teknik adam da maçın ardından Arda'nın gönlüne girdiğini itiraf etti. Bu yaşananların ardından Arda - Galatasaray transferi konuşulmaya başlanırken, yıldız futbolcunun Galatasaray açıklamaları yeniden gün yüzüne çıktı. İşte Arda'nın bugüne kadar Galatasaraylılığını duyurduğu o sözleri...
25 Kasım 2019 Pazartesi 16:03 Güncelleme: 25.11.2019 16:08
Allah bana Galatasaray'ı nasip etsin!

CNN Türk'te yayınlanan ve büyük ses getiren programda Arda Turan, "Gelmedi, gelmedi! 'Galatasaray beni istemedi' diyemiyordum, utanıyorum insanlara ne diyeyim? Yani o zaman da oynarken Galatasaray beni istemedi. Bir kamuoyu yoklaması yapıyorlar, biraz taraftar, bir kaç mesaj. O zaman tamam." açıklamasını yaptı.

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Allah bana Galatasaray'ı nasip etsin!

"Galatasaray benim evim. Oradan hiçbir zaman ayrılamam. Galatasaray'ı çok seviyorum ama bazen insan uzaktan da sever."

Allah bana Galatasaray'ı nasip etsin!

"Galatasaray benim için inanılmazdı. Çünkü bir çocuğun hayattaki en büyük hayaliydi Galatasaray formasıyla maça çıkabilmek"

Allah bana Galatasaray'ı nasip etsin!

"Bir gün mutlaka Galatasaray'a döneceğim. Ama ziyaretçi ama taraftar ama kulüp çalışanı olarak."

Allah bana Galatasaray'ı nasip etsin!

"Günün birinde şartlar uygun olur, Galatasaray da beni kabul ederse dönerim. Yuvamız bizi isterse neden olmasın. Galatasaray bizim sevdamız."

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