Fatih Terim biletini kesti! Yollar ayrılıyor - Galeri - Fotomaç
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    Fatih Terim biletini kesti! Yollar ayrılıyor

    Galatasaray yönetimi teknik heyeti bezdiren futbolcular ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor.
    5 Kasım 2018 Pazartesi, 18:08:26 Güncelleme: 18:27:50
    Fatih Terim biletini kesti! Yollar ayrılıyor.
    Fatih Terim biletini kesti! Yollar ayrılıyor.

    Sarı-kırmızılı yönetim, sezon sona erene kadar hiçbir oyuncu ile masaya oturmama kararı aldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim biletini kesti! Yollar ayrılıyor.
    Fatih Terim biletini kesti! Yollar ayrılıyor.

    Ayrıca sarı-kırmızılı ekipte 2 yıldır kadro dışı kalan Tarık Çamdal'ın da sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

    Fatih Terim biletini kesti! Yollar ayrılıyor.
    Fatih Terim biletini kesti! Yollar ayrılıyor.

    Yaşlanan kaptan Selçuk'un (33) işi çok zor. Sinan'ın durumu belirsiz. İşte sözleşmesi bitecek olan o yıldızlar:

    Fatih Terim biletini kesti! Yollar ayrılıyor.
    Fatih Terim biletini kesti! Yollar ayrılıyor.

    Ryan Donk

    Fatih Terim biletini kesti! Yollar ayrılıyor.
    Fatih Terim biletini kesti! Yollar ayrılıyor.

    Eren Derdiyok

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