Fatih Terim: 5 - Aykut Kocaman: 3

12. RANDEVU

Fatih Terim ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar Süper Lig ve Türkiye Süper Kupası'nda toplam 11 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002'de Galatasaray ile İstabulspor arasında oynanan mücadelede karşılaştı ve Terim'in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı. Söz konusu 11 maçta Fatih Terim'in Aykut Kocaman'a 5'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Terim'in takımı 17 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman'ın ekipleri 14 gol attı.

İki teknik adam en son geçtiğimiz sezonun 26. haftasında Kadıköy'de karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Fatih Terim ile Aykut Kocaman'ın teknik adam olarak karşılaştığı maçlar şöyle: