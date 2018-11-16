Eski yıldızdan olay yorum! "Fatih Terim abartılıyor"
Hem Mircea Lucescu hem Fatih Terim'le çalışan İtalyan savunma oyuncusu, şimdilerin Sky Sports yorumcusu Daniele Adani, İtalyan basınına iki hocayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
16 Kasım 2018 Cuma, 17:05:31
Güncelleme: 17:07:23
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İtalya'da Lazio, Fiorentina ve Inter başta olmak üzere birçok takımın formasını giyen ve şu an Sky Sports'ta yorumculuk yapan Daniele Adani çalıştığı en iyi hocayı Mircea Lucescu, en 'abartılan' ismi ise Fatih Terim olarak açıkladı.
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Corriere dello Sport'un sorularını yanıtlayan Adani, Inter'de hocası olan Mircea Lucescu'yu değerlendirirken, "Herkesten önce, savunma oyuncusunun oyunun başrolü olması gerektiğini o öğretiyordu."
"Savunma oyuncularının hareketli olmasını istiyor ve bu sayede atakları da başlatacağını söylüyordu. Sacchi'nin Baresi'ye yaptırdığı gibi."
"Guardiola'nın bugün oynatmaya çalıştığı oyunu Lucescu, 20 yıl önce oynatıyordu."
"Rakibin yarı sahasında savunmaya başlamak onun fikirlerinden biriydi." şeklinde konuştu.