Eski yıldızdan olay yorum! Fatih Terim abartılıyor - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Eski yıldızdan olay yorum! "Fatih Terim abartılıyor"

    Hem Mircea Lucescu hem Fatih Terim'le çalışan İtalyan savunma oyuncusu, şimdilerin Sky Sports yorumcusu Daniele Adani, İtalyan basınına iki hocayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
    16 Kasım 2018 Cuma, 17:05:31 Güncelleme: 17:07:23
    Eski yıldızdan olay yorum! Fatih Terim abartılıyor

    İtalya'da Lazio, Fiorentina ve Inter başta olmak üzere birçok takımın formasını giyen ve şu an Sky Sports'ta yorumculuk yapan Daniele Adani çalıştığı en iyi hocayı Mircea Lucescu, en 'abartılan' ismi ise Fatih Terim olarak açıkladı.

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    Eski yıldızdan olay yorum! Fatih Terim abartılıyor

    Corriere dello Sport'un sorularını yanıtlayan Adani, Inter'de hocası olan Mircea Lucescu'yu değerlendirirken, "Herkesten önce, savunma oyuncusunun oyunun başrolü olması gerektiğini o öğretiyordu."

    Eski yıldızdan olay yorum! Fatih Terim abartılıyor

    "Savunma oyuncularının hareketli olmasını istiyor ve bu sayede atakları da başlatacağını söylüyordu. Sacchi'nin Baresi'ye yaptırdığı gibi."

    Eski yıldızdan olay yorum! Fatih Terim abartılıyor

    "Guardiola'nın bugün oynatmaya çalıştığı oyunu Lucescu, 20 yıl önce oynatıyordu."

    Eski yıldızdan olay yorum! Fatih Terim abartılıyor

    "Rakibin yarı sahasında savunmaya başlamak onun fikirlerinden biriydi." şeklinde konuştu.

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