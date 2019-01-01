En çok para Galatasaraya! Fenerbahçe, Beşiktaş... - Galeri - Fotomaç
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En çok para Galatasaray'a! Fenerbahçe, Beşiktaş...
Süper Lig'de her takım, 38.5 milyon lira katılım payı ve galibiyet başına 2.8 milyon lira alıyor. Şampiyonluk yaşamış takımlar, ligi zirvede tamamladığı her bir sezon için 3.3 milyon lira kazanıyor.
1 Ocak 2019 Salı, 14:52:54
Güncelleme: 16:33:43
Süper Lig yayın hakkını 2 yıl önce 500 milyon dolar karşılığında alan beIN SPORTS, bu meblağın yarısını ihale günündeki kurdan (3.26 lira), diğer yarısını da güncel kurdan ödemeyi taahhüt etmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu çerçevede ihale bedelinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra kalan miktar Süper Lig kulüplerine dağıtılıyor.
ZİRVEDE GALATASARAY
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 5. sırada tamamlayan Galatasaray, şu ana kadar yayın havuzundan 137.2 milyon liralık gelir elde etti.
Katılım bedeli olarak 38.5 milyon lira alan sarı-kırmızılı ekip, 8 galibiyet ve 5 beraberlikten oluşan performansıyla 29.4 milyon lira kazandı.
Tarihinde 21 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, şampiyonlar payından da 69.3 milyon liralık gelirin sahibi oldu.