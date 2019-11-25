Club Brugge maçı öncesi şok gelişme! İşte Galatasaray'ın 11'i

Takımının ligde Oostende'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Clement, "Galatasaray'da birkaç oyuncu eksik; ama sağlam bir çekirdek kadroları var. Onlar için tamam ya da devam maçı olacak. Kazanmak zorundalar" yorumunu yaptı.