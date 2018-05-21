Bu tablo Terim'in eseri!

WENGER GİBİ OLACAK

Teknik direktör Fatih Terim'e sınırsız yetki vereceklerini belirten başkan Mustafa Cengiz, "Hocamızı Wenger, Ferguson gibi düşünüyoruz. Onun kalıcı olmasını istiyoruz. Çok değerli bir hoca. Seçilmemiz halinde futbolla ilgili her şeyi onun yetkisine bırakacağız ve uzun yıllar kendisiyle çalışacağız" dedi. "Terim bizim gibi Galatasaray'ın 5 kuruşunun peşine düşer" diyen Başkan Cengiz, "İnşallah herkesin bir Fatih Terim'i olur" diyerek İmparator'a övgüler yağdırdı.