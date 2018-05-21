Bu tablo Terim'in eseri!
Galatasaray ligde şampiyonluğa ulaşarak bir kez daha taraftarlarını sokağa dökerken bu başarının altında planlı çalışma, emek ve alın teri yatıyor. Tabii en önemlisi de Fatih Terim faktörü... Tecrübeli çalıştırıcı iki seçim yapan, hoca değiştiren ve UEFA'nın denetimi altında olan sarı-kırmızılı takımı, düştüğü yerden kaldırdı ve 21. şampiyonluğu kucaklamasını sağladı.
WENGER GİBİ OLACAK
Teknik direktör Fatih Terim'e sınırsız yetki vereceklerini belirten başkan Mustafa Cengiz, "Hocamızı Wenger, Ferguson gibi düşünüyoruz. Onun kalıcı olmasını istiyoruz. Çok değerli bir hoca. Seçilmemiz halinde futbolla ilgili her şeyi onun yetkisine bırakacağız ve uzun yıllar kendisiyle çalışacağız" dedi. "Terim bizim gibi Galatasaray'ın 5 kuruşunun peşine düşer" diyen Başkan Cengiz, "İnşallah herkesin bir Fatih Terim'i olur" diyerek İmparator'a övgüler yağdırdı.
TERİM SADECE 9525 TL KAZANDI
Milli takımdan ayrıldıktan sonra Galatasaray ile anlaşan Fatih Terim takımını şampiyonluğa taşırken 5 aylık süreçte sadece 9 bin 525 TL kazandı. Terim, aralık ayında sarı-kırmızılı ekiple sembolik olarak aylık 1905 TL'ye anlaşmıştı. Bu açıdan bakıldığında şampiyonluk çok daha anlamlı hale gelirken başarılı çalıştırıcı gelecek sezon ise 3 milyon euro alacak.
LİGDE YERLİ GELENEĞİ
Galatasaray'da 7. kez lig kupasını kaldıran Fatih Terim, şampiyonlukta yerli teknik direktör geleneğini sürdürdü. Ligde 2007-08 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli hoca, takımına şampiyonluk kazandırdı. Son 11 sezonda Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
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