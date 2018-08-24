Bruma Galatasaraya geri dönüyor!

Sarı kırmızılı yönetim, Bruma'nın sözleşmesinde yer alan "2018/19 ve 2021/22 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500 bin Euro net" hakkından vazgeçmek kaydıyla Portekizli yıldız için 2 yıllık kiralama teklifinde bulunacak.