Bruma Galatasaraya geri dönüyor! - Galeri - Fotomaç
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    GALERİ

    Bruma Galatasaray'a geri dönüyor!

    24 Ağustos 2018 Cuma, 09:40:13 Güncelleme: 09:53:49
    Bruma Galatasaray'a geri dönüyor!
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    Bruma Galatasaraya geri dönüyor!

    Galatasaray forması altında geçirdiği 3 sezonda gösterdiği başarılı performans ile Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in yolunu tutan Bruma'nın, Galatasaray'a dönmek üzere olduğu iddia edildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Bruma Galatasaray'a geri dönüyor!
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    Bruma Galatasaraya geri dönüyor!

    Akşam'ın haberine göre Galatasaray, Bruma'nın bedelsiz kiralanması için RB Leipzig'e özel bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

    Bruma Galatasaray'a geri dönüyor!
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    Bruma Galatasaraya geri dönüyor!

    Badou Ndiaye'yi bedelsiz kiralamak adına "Bir sonraki satıştan yüzde 15'lik" hakkından vazgeçen sarı kırmızılı ekip, benzer bir teklif ile Bruma'yı da bedelsiz olarak kiralamanın peşine düştü.

    Bruma Galatasaray'a geri dönüyor!
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    Bruma Galatasaraya geri dönüyor!

    Sarı kırmızılı yönetim, Bruma'nın sözleşmesinde yer alan "2018/19 ve 2021/22 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500 bin Euro net" hakkından vazgeçmek kaydıyla Portekizli yıldız için 2 yıllık kiralama teklifinde bulunacak.

    Bruma Galatasaray'a geri dönüyor!
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    Bruma Galatasaraya geri dönüyor!

    RB Leipzig'in, Everton forması giyen İngiliz kanat oyuncusu Ademola Lookman için 22 milyon £'luk bir teklif yaptığı biliniyor.

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