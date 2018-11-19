Fernandes'in Menajeri Barbosa, "Şu an kasım ayındayız. Devre arasına kadar biraz daha zaman var. Yeni bir kulüp mü bulacağız? FIFA kurallarına göre Aralık ayından sonra böyle bir hakkımız var. Bizim bazı taleplerimiz vardı, eğer eski teklifi tekrarlarlarsa bunu kabul etmeyeceğiz" demişti.