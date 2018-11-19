Beşiktaşın eski yıldızı Manuel Fernandes Galatasaray yolunda! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes Galatasaray yolunda!

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme bir dönem Beşiktaş forması da giyen yıldız oyuncu geldi. Şu anda Rusya'da futbol hayatını sürdüren yıldız oyuncunun menajerinden sarı-kırmızılı kulübe teklif geldi.
    19 Kasım 2018 Pazartesi, 10:09:42 Güncelleme: 11:05:05
    Beşiktaşın eski yıldızı Manuel Fernandes Galatasaray yolunda!

    Beşiktaş'ta iyi bir performans ortaya koyan ancak parasal nedenlerle Lokomotiv Moskova'yı tercih eden Portekizli futbolcunun menajeri Paulo Barbosa'nın, 32 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılılara resmen teklif ettiği öğrenildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaşın eski yıldızı Manuel Fernandes Galatasaray yolunda!

    Milliyet'te yer alan habere göre; Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2019 Haziran'ında sona erecek olan Fernandes'in, ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebileceği bildirildi.

    Beşiktaşın eski yıldızı Manuel Fernandes Galatasaray yolunda!

    10 numara pozisyonda Belhanda'dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya yeşil ışık yakabileceği dile getirildi.

    Beşiktaşın eski yıldızı Manuel Fernandes Galatasaray yolunda!

    Fernandes'in Menajeri Barbosa, "Şu an kasım ayındayız. Devre arasına kadar biraz daha zaman var. Yeni bir kulüp mü bulacağız? FIFA kurallarına göre Aralık ayından sonra böyle bir hakkımız var. Bizim bazı taleplerimiz vardı, eğer eski teklifi tekrarlarlarsa bunu kabul etmeyeceğiz" demişti.

    Beşiktaşın eski yıldızı Manuel Fernandes Galatasaray yolunda!

    Galatasaray ise bu teklif karşısında olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. İlk olarak takımdaki bazı isimleri satarak UEFA Finansal Fair Play sarmalından kurtulmak isteyen Galatasaray Yönetimi, Maicon, Feghouli, Belhanda gibi futbolcuları satabilirse ara transfere yön verebilecek.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN