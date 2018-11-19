Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes Galatasaray yolunda!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme bir dönem Beşiktaş forması da giyen yıldız oyuncu geldi. Şu anda Rusya'da futbol hayatını sürdüren yıldız oyuncunun menajerinden sarı-kırmızılı kulübe teklif geldi.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 10:09:42
Güncelleme: 11:05:05
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Beşiktaş'ta iyi bir performans ortaya koyan ancak parasal nedenlerle Lokomotiv Moskova'yı tercih eden Portekizli futbolcunun menajeri Paulo Barbosa'nın, 32 yaşındaki oyuncuyu sarı-kırmızılılara resmen teklif ettiği öğrenildi.
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Milliyet'te yer alan habere göre; Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2019 Haziran'ında sona erecek olan Fernandes'in, ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebileceği bildirildi.
10 numara pozisyonda Belhanda'dan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya yeşil ışık yakabileceği dile getirildi.
Fernandes'in Menajeri Barbosa, "Şu an kasım ayındayız. Devre arasına kadar biraz daha zaman var. Yeni bir kulüp mü bulacağız? FIFA kurallarına göre Aralık ayından sonra böyle bir hakkımız var. Bizim bazı taleplerimiz vardı, eğer eski teklifi tekrarlarlarsa bunu kabul etmeyeceğiz" demişti.
Galatasaray ise bu teklif karşısında olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. İlk olarak takımdaki bazı isimleri satarak UEFA Finansal Fair Play sarmalından kurtulmak isteyen Galatasaray Yönetimi, Maicon, Feghouli, Belhanda gibi futbolcuları satabilirse ara transfere yön verebilecek.