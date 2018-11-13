Belhanda Galatasaraydan ayrılıyor mu? Açıklama geldi - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

    Badou N'Diaye'nin temsilcisi William D'avila, Senegalli oyuncuya verilen 5 maçlık ceza ve satışı için yetki belgesi aldığı Younes Belhanda hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
    13 Kasım 2018 Salı, 17:51:16 Güncelleme: 17:56:50
    Belhanda Galatasaraydan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

    Radyospor'a konuşan D'avila, "N'Diaye'ye verilen 5 maçlık cezayla ilgili söyleyebileceğimiz bir şey yok. Saygı duymak zorundayız; zaten bir maç gitti, 4 maç kaldı. Badou N'diaye artık bunu düşünmüyor; cezası bittikten sonra oynayacağı maçlarda daha iyi olmak üzerine konsantre oldu. Galatasaray'la bu sezon şampiyon olmak istiyor. Kendisi de zaten Türk Federasyonu'nun aldığı bu kararla ilgili yorum yapmak istemiyor. Karar böyle çıktı; artık geleceğe bakıyor" dedi.

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    Belhanda Galatasaraydan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

    N'Diaye'nin performansına da değinen D'avila, "Bence Badou şu ana kadarki performansıyla son derece başarılı. İyi oynuyor. Antrenmanlarda çok çalışıyor. Ekstra çalışmalarını yapıyor. Bütün maçlarda en üst düzeydeki performansını sergiliyor. Net bir şekilde görüyorum. Herkes performansından çok memnun" şeklinde konuştu.

    Belhanda Galatasaraydan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

    BELHANDA OCAKTA AYRILABİLİR

    Faslı oyuncu Belhanda'nın Ocak ayında ayrılma ihtimali olduğuna dikkat çeken D'avila, "Ben Younes Belhanda ile ilgili bir yetkiye sahibim. Şu ana kadar somut bir gelişme yok. Fakat Maicon ve Feghouli ile ilgili bir yetkim yok. Şunu söyleyebilirim ki Belhanda bir çok kulüp tarafından takip ediliyor. Şu anda tamamıyla Galatasaray'a konsantre olmuş durumunda.

    Belhanda Galatasaraydan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

    Ama takdir edersiniz ki üst düzeyde bir futbolcu ve pek çok kulüp tarafından takip ediliyor. Bunların hepsini biliyorum. Zaten siz Galatasaray'da iyi performans sergiliyorsanız, bütün kulüplerin dikkatini çekersiniz. Belhanda şu anda eskiye oranla çok daha iyi bir performans sergiliyor.

    Belhanda Galatasaraydan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

    Galatasaray bu sezon da şampiyon olmak istiyor. Fakat kendisi için yeni bir başlangıcı, heyecanı ifade eden bir teklif görürse ve gelen teklif Galatasaray tarafından olumlu bulunursa, Belhanda ocakta ayrılabilir. Neden olmasın. En önemli şey herkesin kazanacağı bir teklifin geliyor olması. Şartlar olgunlaşırsa ocak ayında Belhanda ayrılabilir" dedi.

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