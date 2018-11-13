Belhanda Galatasaraydan ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Radyospor'a konuşan D'avila, "N'Diaye'ye verilen 5 maçlık cezayla ilgili söyleyebileceğimiz bir şey yok. Saygı duymak zorundayız; zaten bir maç gitti, 4 maç kaldı. Badou N'diaye artık bunu düşünmüyor; cezası bittikten sonra oynayacağı maçlarda daha iyi olmak üzerine konsantre oldu. Galatasaray'la bu sezon şampiyon olmak istiyor. Kendisi de zaten Türk Federasyonu'nun aldığı bu kararla ilgili yorum yapmak istemiyor. Karar böyle çıktı; artık geleceğe bakıyor" dedi.