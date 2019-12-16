Başkan Mustafa Cengiz'den flaş tepki: Neden yüzde 40'a çıkardınız?

"UEFA TARİHİNDE BU BİR İLK"

Kendilerinin Galatasaray'da emanetçi olduğunu ve bunu gelecek nesillere iyi bir şekilde aktarmak istediklerini söyleyen Cengiz, "Öncelikle şunu vurgulayalım, insanlarımız haklı. Gündelik başarılara, haftalık hafızalara sahibiz. Galatasaray son iki yılın şampiyonu. Galatasaray, tarihinde ilk defa kâra geçti. Galatasaray, şartlar böyle giderse 2-3 yıl içerisinde de dernek bazında borcunu sıfırlayacak. Hedefimiz bu. Biz gelecek kuşaklara bunu teslim etmek istiyoruz. Biz burada emanetçiyiz. Bu emanet bizim aklımıza, vizyonumuza teslim edilmiş. Doğruluk ve dürüstlük yetmez doğru yönetmeniz gerekir. Biz Türkiye'de içinde bulunduğumuz şartlarda doğru yönettiğimize inanıyoruz. Şunu net olarak görmek gerek, haddimizi bileceğiz, herkes de haddini bilecek. Biz şu anda 147 milyon Euro bir zarar bildirmemize ve limitimiz 5 milyon olmasına rağmen 142 milyon aşımla, çok doğru bir sunum ve anlatım yaparak camianın büyük desteğiyle mali durumumuzda kıpırdanma yaptık ve UEFA ile 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptık. UEFA tarihinde bu bir ilk, üst üste iki defa yapılandırma yapan tek takımız. Aynı UEFA şu anda bizi örnek gösteriyor. Bu Türkiye için onur verici. Buna inanmayanlar CAS'a gitti, CAS'ı da kazandık. Biz, hedefimiz dünyanın tepesi ama realist olmak gerek maalesef 5 büyük ülke ligiyle diğer ülkeler arasındaki makas açıldı. Bunun en büyük nedenlerinden biri, bir ortak etkileşim. Geçmiş 10 yıldaki başarılara bakarak takımlar sıralanıyor, en üste en başarılı takım konuluyor. Böyle yapıldığında Türk takımları 20'nci, 30'uncu sıraya düşüyor. Bir taraf yüz milyonlarca Euro kazanırken diğer takımlar 1.5 milyon Euro'nun peşine düşüyor. Bu sadece Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için değil maalesef diyorum ki diğer takımlarımız için de geçerli olduğunu gördük. Bu yürek sızlatan bir şey. Biz hala ülke puanına inanan, bu ülkede siyasi, dini, sosyal, sınıfsal, tarikatsal ayrımlar olmadan bir takım tutma olması gerektiğine inanıyoruz. Galatasaray'ın en tepede olmasını isterim çünkü ben bir Galatasaray taraftarıyım" açıklamasında bulundu.