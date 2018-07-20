Barcelonalı Yerry Mina’dan Galatasaraya sıcak mesaj

Valderrama yaptığı açıklamada, "Premier Lig çekici ama benim için en prestijli turnuva Şampiyonlar Ligi. Terim'in genç oyuncuları geliştirme konusunda iyi bir karnesi var. Ben Mina'nın yerinde olsaydım, Galatasaray'a giderdim" dedi.