Barcelonalı Yerry Mina’dan Galatasaraya sıcak mesaj

Barcelona'lı Yerry Mina’dan Galatasaray'a sıcak mesaj
20 Temmuz 2018 Cuma, 01:19:25
Güncelleme: 01:20:00
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Barcelona'lı Yerry Mina’dan Galatasaray'a sıcak mesaj
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Fatih Terim'in hayran olduğu Yerry Mina için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Barcelona'lı Yerry Mina’dan Galatasaray'a sıcak mesaj
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Barcelona'nın, as takıma girmekte zorlanan Kolombiyalı stoperi en azından bir sezon kiralayıp, performansını yakından takip etme kararı aldığı belirtiliyor.
Barcelona'lı Yerry Mina’dan Galatasaray'a sıcak mesaj
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Menajerinin, "Yerry Mina'nın önceliği Barcelona tabii ki... Ancak ayrılacak olursa tercihi, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan üst düzey bir takım olacak. Bu konuda Barcelona ile anlaşmaya vardık" sözlerini kullanması da sarı-kırmızılı takımı umutlandırdı.
Barcelona'lı Yerry Mina’dan Galatasaray'a sıcak mesaj
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EVERTON'DA İŞİ NE!
Kolombiya efsanelerinden Valderrama, Yerry Mina'ya "Bir orta sıra takımı" olarak nitelediği Everton yerine Galatasaray'a gitmesini tavsiye etmişti.
Barcelona'lı Yerry Mina’dan Galatasaray'a sıcak mesaj
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Valderrama yaptığı açıklamada, "Premier Lig çekici ama benim için en prestijli turnuva Şampiyonlar Ligi. Terim'in genç oyuncuları geliştirme konusunda iyi bir karnesi var. Ben Mina'nın yerinde olsaydım, Galatasaray'a giderdim" dedi.
Barcelona'lı Yerry Mina’dan Galatasaray'a sıcak mesaj