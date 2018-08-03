Barcelonadan Galatasaraya Brezilyalı stoper! Marlon Santos... - Galeri - Fotomaç
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Barcelona'dan Galatasaray'a Brezilyalı stoper! Marlon Santos...
3 Ağustos 2018 Cuma, 22:20:16
Güncelleme: 22:24:31
Barcelona'dan Galatasaray'a Brezilyalı stoper! Marlon Santos...
Galatasaray stoper adayları arasına bir ismi daha ekledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Barcelona'dan Galatasaray'a Brezilyalı stoper! Marlon Santos...
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Marlon Santos'u kiralamak için Barcelona ile temasa geçti.
Barcelona'dan Galatasaray'a Brezilyalı stoper! Marlon Santos...
Cimbom'un sürpriz transfer girişimi İspanyol medyasında da yer aldı.
Barcelona'dan Galatasaray'a Brezilyalı stoper! Marlon Santos...
Geçen sezon Nice'de kiralık oynayan 22 yaşındaki Brezilyalı stoperin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra iki İtalyan kulübünün de listesinde olduğu belirtildi.