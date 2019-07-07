Banega Galatasaray için resti çekti - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Banega Galatasaray için resti çekti

Banega Galatasaray için resti çekti

Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile görüşen Ever Banega, Galatasaray'a gelmek için kulübünden kolaylık istedi. Kısa süre içinde bonservis pazarlığı başlayacak.
7 Temmuz 2019 Pazar 07:49
Banega Galatasaray için resti çekti

Galatasaray Ever Banega transferinde her geçen gün önemli gelişmeler kat ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Banega Galatasaray için resti çekti

Geçtiğimiz hafta oyuncuyu ikna eden sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın kulübüyle görüşmesinden sonra elini iyiden iyiye güçlendirdi.

Banega Galatasaray için resti çekti

Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile avukatı ve menajeriyle birlikte özel bir toplantı yapan Banega, İspanya'dan ayrılmak istediğini ifade etti.

Banega Galatasaray için resti çekti

Sevilla ile 1 yıl kontratı kalan ve 2-3 senelik yeni bir anlaşmanın yapılmayacağı yanıtını alan Banega, geleceğini daha net görmek için bu kararı aldığını belirtti.

Banega Galatasaray için resti çekti

Monchi'nin de bu görüşme üzerine Galatasaray'ın teklifini beklemeye geçtiği kaydedildi. Kısa süre içerisinde yönetimin İspanya'ya giderek pazarlıklara başlaması bekleniyor.

Banega Galatasaray için resti çekti

FERNANDO'DA GERİ SAYIM
Sevilla, Fernando transferinde sona yaklaştı. İspanya'nın en prestijli gazetelerinden olan Marca'ya göre; Sevilla, Brezilyalı yıldız ile el sıkıştı ve Galatasaray 3 ila 5 milyon euro arasında bir teklif sundu.

Banega Galatasaray için resti çekti

Kontratı gelecek sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki orta saha için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Bu görüşmelerin Ever Banega transferinden ayrı olarak yürütüldüğü ifade ediliyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN