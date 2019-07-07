Banega Galatasaray için resti çekti

Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile görüşen Ever Banega, Galatasaray'a gelmek için kulübünden kolaylık istedi. Kısa süre içinde bonservis pazarlığı başlayacak.
7 Temmuz 2019 Pazar 07:49
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray Ever Banega transferinde her geçen gün önemli gelişmeler kat ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta oyuncuyu ikna eden sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın kulübüyle görüşmesinden sonra elini iyiden iyiye güçlendirdi.
Sevilla Sportif Direktörü Monchi ile avukatı ve menajeriyle birlikte özel bir toplantı yapan Banega, İspanya'dan ayrılmak istediğini ifade etti.
Sevilla ile 1 yıl kontratı kalan ve 2-3 senelik yeni bir anlaşmanın yapılmayacağı yanıtını alan Banega, geleceğini daha net görmek için bu kararı aldığını belirtti.
Monchi'nin de bu görüşme üzerine Galatasaray'ın teklifini beklemeye geçtiği kaydedildi. Kısa süre içerisinde yönetimin İspanya'ya giderek pazarlıklara başlaması bekleniyor.
FERNANDO'DA GERİ SAYIM Sevilla, Fernando transferinde sona yaklaştı. İspanya'nın en prestijli gazetelerinden olan Marca'ya göre; Sevilla, Brezilyalı yıldız ile el sıkıştı ve Galatasaray 3 ila 5 milyon euro arasında bir teklif sundu.
Kontratı gelecek sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki orta saha için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Bu görüşmelerin Ever Banega transferinden ayrı olarak yürütüldüğü ifade ediliyor.