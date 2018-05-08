Aynı performansı gösterirlerse şampiyon...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Ligde uzun bir süre ilk 2 içerisinde yer alan Başakşehir, daha sonra yaşadığı puan kayıpları ile 3. sıraya kadar geriledi. Turuncu-Lacivertliler ilk devrede 4 takım içerisinde, 2 galibiyet elde eden tek takım oldu. Başakşehir, aynı performansı tekrar etmesi halinde 72 puanla ligi tamamlayacak.