Aynı performansı gösterirlerse şampiyon...
GALATASARAY
Süper Lig'de 69 puanla lider konumunda bulunan Sarı-Kırmızılılar, evinde Malatyaspor'u konuk edecek. Aslan, daha sonra sezonu Göztepe deplasmanı ile kapatacak. İlk yarıda Malatyaspor'a mağlup olan ve 3 puan bırakan Galatasaray aynı performansı göstermesi takdirinde sezonu 72 puanla tamamlamış olacak.
FENERBAHÇE
İlk devrede yaşadığı puan kayıplarıyla eleştirilerin odağında olan Sarı-Lacivertliler, ikinci devre ile birlikte adete hayat buldu. Fenerbahçe, ilk devrede son 2 haftada mağlubiyet yaşamazken, 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Şu an 66 puanda bulunan Fenerbahçe aynı performansı gösterirse 70 puanla sezonu tamamlayacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Ligde uzun bir süre ilk 2 içerisinde yer alan Başakşehir, daha sonra yaşadığı puan kayıpları ile 3. sıraya kadar geriledi. Turuncu-Lacivertliler ilk devrede 4 takım içerisinde, 2 galibiyet elde eden tek takım oldu. Başakşehir, aynı performansı tekrar etmesi halinde 72 puanla ligi tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
Liderlik hedefiyle gittiği Galatasaray deplasmanında yaşadığı mağlubiyet sonrası 4. sıraya gerileyen Beşiktaş'ta şampiyonluk ümitleri oldukça azaldı. Siyah-Beyazlılar ilk devrede son 2 haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 3 puan toplayabildi. Beşiktaş aynı performansını tekrar ederse 68 puanla ligi tamalayacak.
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