Aslandan forvet operasyonu! - Galeri - Fotomaç
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Aslan'dan forvet operasyonu!

    Cimbom, Bologna'da yedeğe düşen Mattia Destro'nun peşine düştü. Terim'in İtalyan forveti bizzat aradığı, menajerini ise İstanbul'da ağırladığı ileri sürüldü.
    8 Kasım 2018 Perşembe, 22:29:45 Güncelleme: 22:32:42
    Aslandan forvet operasyonu!

    Devre arasında golcü transferi yapması kaçınılmaz olan G.Saray'da, teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir ismi gündemine aldığı belirtiliyordu.

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    Aslandan forvet operasyonu!

    O ismin Bologna'da bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Mattia Destro olduğu ortaya çıktı.

    Aslandan forvet operasyonu!

    Tecrübeli teknik adamın, bizzat arayarak "Seni Galatasaray'da görmek istiyorum" dediği 27 yaşındaki golcüye, kendisini nasıl kullanmak istediği konusunda bir de brifing verdiği aktarıldı.

    Aslandan forvet operasyonu!

    Sarı-kırmızılı teknik adamın ayrıca İstanbul'a davet ettiği oyuncunun menajeri Luca Puccinelli'yle de işin maddi boyutunu konuştuğu gündeme getirildi.

    Aslandan forvet operasyonu!

    İngiliz basını ise Premier Lig takımlarından Newcastle'ın da 1.82 boyundaki Destro'nun peşinde olduğunu yazdı

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