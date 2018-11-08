Aslandan forvet operasyonu! - Galeri - Fotomaç
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Aslan'dan forvet operasyonu!
Cimbom, Bologna'da yedeğe düşen Mattia Destro'nun peşine düştü. Terim'in İtalyan forveti bizzat aradığı, menajerini ise İstanbul'da ağırladığı ileri sürüldü.
8 Kasım 2018 Perşembe, 22:29:45
Güncelleme: 22:32:42
Devre arasında golcü transferi yapması kaçınılmaz olan G.Saray'da, teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir ismi gündemine aldığı belirtiliyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
O ismin Bologna'da bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Mattia Destro olduğu ortaya çıktı.
Tecrübeli teknik adamın, bizzat arayarak "Seni Galatasaray'da görmek istiyorum" dediği 27 yaşındaki golcüye, kendisini nasıl kullanmak istediği konusunda bir de brifing verdiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı teknik adamın ayrıca İstanbul'a davet ettiği oyuncunun menajeri Luca Puccinelli'yle de işin maddi boyutunu konuştuğu gündeme getirildi.
İngiliz basını ise Premier Lig takımlarından Newcastle'ın da 1.82 boyundaki Destro'nun peşinde olduğunu yazdı