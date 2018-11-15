Aslan İtalyan forvetin peşinde!

Ocak ayında forvete takviye yapacak olan sarı-kırmızılı kulübün, 27 yaşındaki İtalyan golcü için Bologna ile temasa geçtiği belirtildi
15 Kasım 2018 Perşembe, 23:03:43
Güncelleme: 09:52:42
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Galatasaray transferde atağa kalktı. Sarı-kırmızılıların önceki gün gerçekleştirdiği aylık divan kurulu toplantısında başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, ocak ayında forvet transferinin sinyallerini vermişti.
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Buna ilişkin olarak ilk adım dün atıldı.
İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Bologna'da forma giyen Mattia Destro için harekete geçtiğini duyurdu.
Haberde sarı-kırmızılıların İtalyan santrfor için son birkaç saatte temas kurduğu kaydedildi
27 yaşındaki futbolcunun ayrılığına, teknik direktör Inzaghi'nin de izin vereceği ifade edildi.