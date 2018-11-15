Aslan İtalyan forvetin peşinde!

Ocak ayında forvete takviye yapacak olan sarı-kırmızılı kulübün, 27 yaşındaki İtalyan golcü için Bologna ile temasa geçtiği belirtildi

15 Kasım 2018 Perşembe, 23:03:43 Güncelleme: 09:52:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





