Aslan İtalyan forvetin peşinde! - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Aslan İtalyan forvetin peşinde!

    Ocak ayında forvete takviye yapacak olan sarı-kırmızılı kulübün, 27 yaşındaki İtalyan golcü için Bologna ile temasa geçtiği belirtildi
    15 Kasım 2018 Perşembe, 23:03:43 Güncelleme: 09:52:42
    Aslan İtalyan forvetin peşinde!

    Galatasaray transferde atağa kalktı. Sarı-kırmızılıların önceki gün gerçekleştirdiği aylık divan kurulu toplantısında başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, ocak ayında forvet transferinin sinyallerini vermişti.

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    Aslan İtalyan forvetin peşinde!

    Buna ilişkin olarak ilk adım dün atıldı.

    Aslan İtalyan forvetin peşinde!

    İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Bologna'da forma giyen Mattia Destro için harekete geçtiğini duyurdu.

    Aslan İtalyan forvetin peşinde!

    Haberde sarı-kırmızılıların İtalyan santrfor için son birkaç saatte temas kurduğu kaydedildi

    Aslan İtalyan forvetin peşinde!

    27 yaşındaki futbolcunun ayrılığına, teknik direktör Inzaghi'nin de izin vereceği ifade edildi.

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