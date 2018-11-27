Ali Fatinoğlundan Mustafa Cengize gönderme!

"TERİM'DEN BAŞKASI OLSA DURUMU KALDIRAMAZDI"

Son 4 maçta Galatasaray'da futbol anlamında sorunlar var. 60.dakikadan itibaren koşamayan, sürekli sakatlıklar yaşayan bir takım var. Fatih Terim dışında başka bir hoca olsaydı bu durumu taşıyamayabilirdi. Terim'in yeri ve kredisi çok fazla. Bir futbol takımında maçtan önce futbolcular sakatlanıyorsa, sağlık ekibi ya da antrenman ekibi, buradaki görevini tam yapmıyor demektir.