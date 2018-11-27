Ali Fatinoğlundan Mustafa Cengize gönderme!

Galatasaray'da önceki seçimde başkan adayı olan Ali Fatinoğlu, sarı-kırmızılıların gündemine yönelik flaş açıklamalarda bulundu.
27 Kasım 2018 Salı, 19:42:01
Güncelleme: 19:48:18
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Galatasaray'ın en son seçimdeki başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, sarı-kırmızılı ekibin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
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Ali Fatinoğlu'nun Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
"TERİM'DEN BAŞKASI OLSA DURUMU KALDIRAMAZDI"
Son 4 maçta Galatasaray'da futbol anlamında sorunlar var. 60.dakikadan itibaren koşamayan, sürekli sakatlıklar yaşayan bir takım var. Fatih Terim dışında başka bir hoca olsaydı bu durumu taşıyamayabilirdi. Terim'in yeri ve kredisi çok fazla. Bir futbol takımında maçtan önce futbolcular sakatlanıyorsa, sağlık ekibi ya da antrenman ekibi, buradaki görevini tam yapmıyor demektir.
Ben Mayıs ayındaki seçimde 3 tane profesörle sağlık kurulu kurmuştum. Bu futbolculara ciddi paralar veriliyor. Döviz artışıyla da tamamen arttı. Yüksek paralar verilen futbolcuları her şeyiyle kontrol altına almak zorundayız. Fabrikalarda makinelere bakımlar yapılıyor. Günlük ya da yıllık bakımlar.
Futbolcuların da yaşamları kontrol altında olmalı, testleri düzgün yapılmalı. İşin bilimsel olarak yönetilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tüm bileşenlere baktığımızda ortada bir yanlış olduğu, problem olduğu ortadadır.