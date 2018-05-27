21. şampiyonluğa 21'lik yıldız! Emre Mor...

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek için kolları erken sıvadı. Sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri de Emre Mor... Galatasaray; Dortmund ve Celta'da kötü günler geçiren Emre Mor'u gündemine aldı. Genç futbolcu da kariyerini İmparator'un kanatları altında yeniden parlatmak istiyor

