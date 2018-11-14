Zeki Çelikten transfer mesajı - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Zeki Çelik'ten transfer mesajı

    A Milli Futbol Takımı'nın ve Fransız ekibi LOSC Lille'in önemli oyuncularından Mehmet Zeki Çelik, milli takımın İsveç maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. İsveç maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Zeki Çelik, grupta kalmak için bu maçı kazanmaları gerektiğini ve tek çarenin galibiyet olduğunu söyledi.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 10:39:22 Güncelleme: 10:40:51
    Zeki Çelikten transfer mesajı

    "İKİ TARAFTA DA OYNAMAK BENİ MUTLU EDİYOR"
    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in performansı ile ilgili yorum yapan Çelik, "Takım için büyük bir özgüven oldu galibiyet almamız. Birçok galibiyet aldık. Takım çok özgüvenli, genç olmasına rağmen.

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    Zeki Çelikten transfer mesajı

    Şu anda ikinci sıradayız. Çok iyi gidiyor, bizim için güzel bir şey. Çok mutluyum, çok huzurluyum. İki tarafta (Milli takım ve Lille) da oynamak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

    Zeki Çelikten transfer mesajı

    "KARİYERİME AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"
    Türkiye'deki derbilerin Avrupa'da da çok takip edildiğini kaydeden Zeki Çelik, "Türkiye'deki derbileri çok takip ediyorlar, bana hemen söylüyorlar izledik diye. Onlar da Türkiye ligini takip ediyor" açıklamasını yaptı.

    Zeki Çelikten transfer mesajı

    Zeki Çelik son olarak kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyerek, "Ondan sonrasını göreceğiz. Türkiye'den bir teklif almadım. Teklif alırsam da, şu anda Türkiye'ye gelmek istemiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

    Zeki Çelikten transfer mesajı
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