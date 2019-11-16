"Yeterli oyuncu yok" diyen Lucescu'ya en büyük dersi Şenol Güneş verdi

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 5. kez katılım hakkı elde ederken, ilk kez elemelerin bitimine bir maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Şenol Güneş, milli takımı hem Dünya Kupası'na hem de Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk teknik adam oldu. Şenol Güneş'in bu başarısı Lucescu'nun tüm tezlerini yerle bir etti. İşte Güneş ile Lucescu arasındaki fark...

16 Kasım 2019 Cumartesi 11:21 Güncelleme: 16.11.2019 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





