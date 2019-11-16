'Yeterli oyuncu yok' diyen Lucescu'ya en büyük dersi Şenol Güneş verdi - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri "Yeterli oyuncu yok" diyen Lucescu'ya en büyük dersi Şenol Güneş verdi

"Yeterli oyuncu yok" diyen Lucescu'ya en büyük dersi Şenol Güneş verdi

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, Avrupa Futbol Şampiyonası'na 5. kez katılım hakkı elde ederken, ilk kez elemelerin bitimine bir maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Şenol Güneş, milli takımı hem Dünya Kupası'na hem de Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk teknik adam oldu. Şenol Güneş'in bu başarısı Lucescu'nun tüm tezlerini yerle bir etti. İşte Güneş ile Lucescu arasındaki fark...
16 Kasım 2019 Cumartesi 11:21 Güncelleme: 16.11.2019 11:48
Yeterli oyuncu yok diyen Lucescu'ya en büyük dersi Şenol Güneş verdi

A Milli Takım'da başarısızlıklar sonrası bahaneleriyle adından sıkça bahsettiren Mircea Lucescu'nun çok sayıda eleştirisi, Şenol Güneş tarafından yıkıldı.

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Yeterli oyuncu yok diyen Lucescu'ya en büyük dersi Şenol Güneş verdi

Deneyimli teknik adam bahaneler yerine başarılarıyla dikkat çekerken, Lucescu yönetiminde tam 1 yıl önce Uluslar Ligi'nde küme düşen ekibimiz, Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitti. Sabah'ın haberine göre; İşte Lucescu'nun söylemleri ve şimdi gerçekleşenler:

Yeterli oyuncu yok diyen Lucescu'ya en büyük dersi Şenol Güneş verdi

LUCESCU: Ukrayna takımında iki kulüpten, bizde ise 10-15 takımdan gelen oyuncu vardı. Bu şekilde başarı kolay değil. Kadroyu 2-3 takımdan oluşturamıyoruz.

Yeterli oyuncu yok diyen Lucescu'ya en büyük dersi Şenol Güneş verdi

GERÇEKLEŞEN: Şenol Güneş elemelerde kadroyu 23 farklı takımdan gelen oyunculardan kurdu ve başarıya ulaştı.

Yeterli oyuncu yok diyen Lucescu'ya en büyük dersi Şenol Güneş verdi

LUCESCU: Elimde yeterli oyuncu yok. 22-23 oyuncumuz var. Romanya'nın 29, Arnavutluk'un 28 oyuncusu var. Erol Alkan'ı çağırdık görmek için. Hollanda'nın 2. liginde oynuyor. Analiz yapıyoruz ama çözüm yok.

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