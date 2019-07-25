Volkan Şen sürprizi! Geri dönüyor - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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Volkan Şen sürprizi! Geri dönüyor

Süper Lig'de Bursaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor forması giyen Volkan Şen'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamayan ve çalışmalarını kendi başına sürdüren Volkan, sürpriz bir transfere imza atmak üzere. İşte detaylar...
25 Temmuz 2019 Perşembe 13:28 Güncelleme: 25.07.2019 13:28
Volkan Şen sürprizi! Geri dönüyor

Son olarak Atiker Konyaspor'da forma giyen Volkan Şen sürpriz bir gelişmeyle yeniden gündem oldu.

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Volkan Şen sürprizi! Geri dönüyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Milli Takım'ın da değişmezi olan Volkan, daha sonra eski kulübü Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Volkan Şen sürprizi! Geri dönüyor

Trabzonspor'da istenilen performansı gösteremeyen Volkan daha sonra Atiker Konyaspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Volkan Şen sürprizi! Geri dönüyor

Konyaspor'da 10 maçta forma giyen futbolcu takımına 1 gol 2 asistlik performansla katkı sağlamıştı.

Volkan Şen sürprizi! Geri dönüyor

Konyaspor'dan da ayrılıktan sonra kulüp bulamayan Volkan, geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamadı.

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