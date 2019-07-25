Volkan Şen sürprizi! Geri dönüyor

Süper Lig'de Bursaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor forması giyen Volkan Şen'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamayan ve çalışmalarını kendi başına sürdüren Volkan, sürpriz bir transfere imza atmak üzere. İşte detaylar...

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:28 Güncelleme: 25.07.2019 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





