UEFA en yetenekli 50 genç oyuncuyu açıkladı! - Galeri - Fotomaç
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UEFA en yetenekli 50 genç oyuncuyu açıkladı!
UEFA, muhabirlerinin de katkısı ile hazırladığı 'en yetenekli 50 genç oyuncu' listesini açıkladı. Listede sadece tek bir Türk oyuncu yer alıyor.
28 Eylül 2018 Cuma, 13:06:42
Güncelleme: 13:14:29
UEFA en yetenekli 50 genç oyuncuyu açıkladı!
EMMANUEL BONAVENTURE DENNIS | CLUB BRUGGE | YAŞ: 20 | MEVKİ: FORVET
GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA en yetenekli 50 genç oyuncuyu açıkladı!
SZYMON ZURKOWSKI | GORNIK ZABRZE | YAŞ: 20 | MEVKİ: ORTA SAHA
UEFA en yetenekli 50 genç oyuncuyu açıkladı!
HANNES WOLF | SALZBURG | YAŞ: 19 | MEVKİ: FORVET
UEFA en yetenekli 50 genç oyuncuyu açıkladı!
DAYOT UPAMECANO | LEIPZIG | YAŞ: 19 | MEVKİ: DEFANS
UEFA en yetenekli 50 genç oyuncuyu açıkladı!
FELIX UDUOKHAI | WOLFSBURG | YAŞ: 20 | MEVKİ: DEFANS