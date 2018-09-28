UEFA en yetenekli 50 genç oyuncuyu açıkladı!

UEFA, muhabirlerinin de katkısı ile hazırladığı 'en yetenekli 50 genç oyuncu' listesini açıkladı. Listede sadece tek bir Türk oyuncu yer alıyor.

28 Eylül 2018 Cuma, 13:06:42 Güncelleme: 13:14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





