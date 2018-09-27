Nefesler tutuldu! Türkiye EURO 2024e hazır - Galeri - Fotomaç
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Nefesler tutuldu! Türkiye EURO 2024'e hazır

    Büyük gün geldi çattı... Devletimizin garantisiyle eksiksiz bir dosya hazırlayan Türkiye, EURO 2024'ü almak için Almanya ile yarışacak. Futbolun gelişimi ve yayılması için doğru tercih Türkiye. Peki, Türkiye EURO 2024'ü hangi stadyumlarda düzenlemeyi planlıyor? İşte Türkiye'nin EURO 2024 stadyumları...
    27 Eylül 2018 Perşembe, 01:04:58 Güncelleme: 02:22:45
    Nefesler tutuldu! Türkiye EURO 2024'e hazır
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    Nefesler tutuldu! Türkiye EURO 2024e hazır

    Nefesler tutuldu... Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu EURO 2024'ü düzenleyecek ülke bugün İsviçre'nin Nyon kentinde belirleniyor. UEFA Başkanı, başkan yardımcıları ve üyelerden oluşan 17 kişinin oyları sonucu 2024 yılındaki bu büyük organizasyonu düzenleyecek ülke belli olacak. UEFA iki ülkenin dosyalarını inceleyip, 'karar değeri taşımayan' raporunu hazırlamıştı. Bugün saat 14.00'te Türkiye ve Almanya sunumlarını yapacak. Ardından 15.45'te kurul kararını açıklayacak.

    'IRKÇILIĞA HAYIR'
    Türkiye, UEFA'ya devlet garantisi de aldığı için çok güçlü bir dosya sundu. Özellikle 'Irkçılığa hayır' kampanyası yürüten UEFA'nın bu yaz Mesut Özil'in yaşadıklarını düşünerek de bir tercih yapması bekleniyor. Almanya daha önce futbolda 3 kez büyük organizasyon düzenledi. Futbolun gelişimi ve milyonlara yayılması için EURO 2024'ün Türkiye'ye verilmesi büyük önem taşıyor. Almanya kazanırsa kıta Avrupa'sı bir kez daha kendi arasında oynayacak. Türkiye alırsa ise farklı kültürler futbola dahil olacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Nefesler tutuldu! Türkiye EURO 2024'e hazır
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    Nefesler tutuldu! Türkiye EURO 2024e hazır

    FRANSA-ALMANYA AL GÜLÜM, VER GÜLÜM
    Türkiye, EURO 2016 organizasyonunu Fransa'ya 1 oyla kaybetmişti. O günkü oylama öncesinde Fransız ve Alman üyeler hem 2016 hem de Panzerlerin 8 yıl sonra organizasonunu düşündüğü 2024 için anlaşmıştı.

    Nefesler tutuldu! Türkiye EURO 2024'e hazır
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    Nefesler tutuldu! Türkiye EURO 2024e hazır

    MADDE MADDE NEDEN TÜRKİYE?

    1 - Türkiye, EURO 2024 için ciddi bir devlet garantisi sunmuş durumda. Statların iyileştirmesi, ulaşım ve konaklama gibi farklı konularda devlet, TFF'ye tam destek veriyor.

    2 - UEFA bu turnuvalardan gelir elde ediyor. Türkiye vergi muafiyetini garanti etti. Almanya ise edemedi. Türkiye kazanırsa UEFA'nın
    geliri en az 165 milyon euro artmış olacak.

    Nefesler tutuldu! Türkiye EURO 2024'e hazır
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    Nefesler tutuldu! Türkiye EURO 2024e hazır

    3 - Almanya'da statlar kulüplerin veya şirketlerin. UEFA bunlara kiralama bedeli ödemek durumunda. Türkiye'de ise UEFA'nın kasasından böyle bir bedel çıkmayacak.

    4 - Stat hamlesini yıllar öncesinden başlatan Türkiye'nin 10 stadından 8'inde maçlar oynanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı yenileniyor. Ankara Eryaman Stadı bitmek üzere.

    5 - Türkiye kazandığı parayı futbola harcayacak. Gelirin önemli bölümünün altyapıya yatıralacağı sözleri verildi. UEFA, futbolun gelişimi açısından bu kritere önem veriyor.

    Nefesler tutuldu! Türkiye EURO 2024'e hazır
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    Nefesler tutuldu! Türkiye EURO 2024e hazır

    6 - Türkiye coğrafi konumu gereği, Afrika, Asya ve Uzakdoğu'ya yakın. Almanya kazanırsa Avrupa bir kez daha kendi içinde kupa yapmış olacak. Türkiye bu konuda bir şans.

    7 - Biz 48 antrenman-kamp merkezi önerdik. Hepsi UEFA kriterlerine uygun. Almanların 76 antrenman-kamp merkezinden sadece 34'ü uygun. 42'i ise UEFA'ya uymuyor.

    8 - Turnuva boyunca takımların konaklaması için 48 otel bildirdik. Bunların tamamı UEFA kriterlerine uyuyor. Almanya 76 otel bildirdi. Bunların 61'i kriterleri karşılıyor

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