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Teklif bekliyorlar! İşte boşta olan dev teknik direktörler
Dünyaca ünlü teknik direktörler boşta... Kariyerlerinde dev kupalar kazanan futbolun kahinleri, Avrupa'dan teklif bekliyorlar. Peki, şu anda kulüplerin ellerini ovuşturarak teklif yapmaya hazırlandığı o isimler kimler? İşte görev bekleyen teknik direktörler...
18 Aralık 2020 Cuma 16:08, Güncelleme 18.12.2020 16:12
Teklif bekliyorlar! İşte boşta olan dev teknik direktörler