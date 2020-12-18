Galeri Futbol Teklif bekliyorlar! İşte boşta olan dev teknik direktörler

Teklif bekliyorlar! İşte boşta olan dev teknik direktörler

Dünyaca ünlü teknik direktörler boşta... Kariyerlerinde dev kupalar kazanan futbolun kahinleri, Avrupa'dan teklif bekliyorlar. Peki, şu anda kulüplerin ellerini ovuşturarak teklif yapmaya hazırlandığı o isimler kimler? İşte görev bekleyen teknik direktörler...

Teklif bekliyorlar! İşte boşta olan dev teknik direktörler

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