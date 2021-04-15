Galeri Futbol Son dakika spor haberi: Merih Demiral için flaş takas iddiası! Premier Lig...

Son dakika spor haberi: Merih Demiral için flaş takas iddiası! Premier Lig...

Son dakika spor haberi... İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte transfer haberinin detayları... (fotomac.com.tr/Dış haber)

Son dakika spor haberi: Merih Demiral için flaş takas iddiası! Premier Lig...

Son dakika spor haberi: Merih Demiral için flaş takas iddiası! Premier Lig...

Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus, ilk 30 hafta sonunda lider Inter'in 12 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Merih Demiral için flaş takas iddiası! Premier Lig...

Daha önce üst üste 9 kez şampiyon olma başarısı gösteren ancak bu sezon lider Inter ile olan puan farkı ile şampiyon olma şansı düşük görünen Torino ekibi yeni sezon için kolları sıvamış durumda.

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Son dakika spor haberi: Merih Demiral için flaş takas iddiası! Premier Lig...

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da forma giydiği Juve'den daha önce takımda forma giyen ve 27.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a gönderdiği Moise Kean sesleri yükselmeye başladı.

Son dakika spor haberi: Merih Demiral için flaş takas iddiası! Premier Lig...

Bu sezon kiralık olarak oynadığı Paris Saint Germain'de 37 maçta 18 gol, 1 asistlik performans gösteren 21 yaşındaki İtalyan futbolcu için takas iddiası da gündemde.

Son dakika spor haberi: Merih Demiral için flaş takas iddiası! Premier Lig...

İtalya kaynaklı yayın organlarına göre: Moise Kean transferi Juventus'a 50 milyon Euro'ya mal olacak ancak İtalyan ekibi bu ücreti düşürmek için takas ihtimalini de düşünüyor.

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