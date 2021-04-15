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Son dakika spor haberi: Merih Demiral için flaş takas iddiası! Premier Lig...
Son dakika spor haberi... İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte transfer haberinin detayları... (fotomac.com.tr/Dış haber)
Giriş Tarihi: 15.04.2021 16:29 , Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 16:30
Son dakika spor haberi: Merih Demiral için flaş takas iddiası! Premier Lig...