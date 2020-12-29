GaleriFutbolSezon sonunda transfer patlaması var! Diego Costa ile Ramos ve Mesut Özil...
Sezon sonunda transfer patlaması var! Diego Costa ile Ramos ve Mesut Özil...
2020-21 sezonu sonunda transfer bombaları bir bir patlayabilir... Futbolseverlerin merakla beklediği transfer sezonunda dünyaca ünlü isimlerin kulüpleriyle olan sözleşmeleri sona eriyor. listede yer alan bazı isimlerin adı sıkça Türk takımlarıyla da geçiyor. İşte sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldızlar listesi...
29 Aralık 2020 Salı 18:49, Güncelleme 29.12.2020 18:53
Sezon sonunda transfer patlaması var! Diego Costa ile Ramos ve Mesut Özil...