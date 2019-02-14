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Şampiyonlar Ligi'nde Ajax - Real Madrid maçı tarihe geçti!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, 2 karşılaşmayla devam edildi. Ajax - Real Madrid arasında oynanan mücadelede ise bir ilk yaşandı. İşte tarihe geçen olay...
14 Şubat 2019 Perşembe 10:50
Güncelleme: 14.02.2019 10:50
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid, deplasmanda Ajax'ı 2-1, Tottenham da sahasında Borussia Dortmund'u 3-0 yendi.
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İngiltere'nin Tottenham takımı, Wembley Stadı'nda ağırladığı Almanya ekibi Borussia Dortmund'u 47. dakikada Son Heung-Min, 83. dakikada Jan Vertonghen ve 86. dakikada Fernando Llorente'nin attığı gollerle 3-0'lık skorla geçti.
Borussia Dortmund'da milli futbolcu Ömer Toprak, mücadelede 90 dakika forma giydi.
Johan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax'a konuk olan turnuvanın son şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid, 60. dakikada Karim Benzema ve 87. dakikada Marco Asensio'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.
Öte yandan Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, takımının formasıyla 600. maçına çıktı.