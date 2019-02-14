Şampiyonlar Ligi'nde Ajax - Real Madrid maçı tarihe geçti!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, 2 karşılaşmayla devam edildi. Ajax - Real Madrid arasında oynanan mücadelede ise bir ilk yaşandı. İşte tarihe geçen olay...

14 Şubat 2019 Perşembe 10:50 Güncelleme: 14.02.2019 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





