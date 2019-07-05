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05 Temmuz 2019, Cuma
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Sabri'den sonra Ibrahimovic skandalı!

Attığı gollerle ve değişik kişiliğiyle adından sıkça söz ettiren İsveçli dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, yine gündem oldu. Yıllar önce Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu'nun başına gelen entresan olay, yıllar sonra Zlatan'ın da başına geldi. İşte detaylar...
5 Temmuz 2019 Cuma 11:19 Güncelleme: 05.07.2019 11:19
Sabri'den sonra Ibrahimovic skandalı!

Amerikan Ulusal Futbol ligi MLS'te Los Angeles Galaxy ve Toronto karşı karşıya geldi.

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Sabri'den sonra Ibrahimovic skandalı!

Dignity Health Sports Park stadyumunun ev sahipliği yaptığı mücadelede İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in formasındaki hata dikkat çekti.

Sabri'den sonra Ibrahimovic skandalı!

37 yaşındaki İsveçli golcünün ismi formasının arkasında "Irbahimovic" olarak yazıldı.

Sabri'den sonra Ibrahimovic skandalı!

Bu karşılaşma Los Angeles'in 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, Zlatan takımının iki golünü de kaydeden isim oldu.

Sabri'den sonra Ibrahimovic skandalı!

Daha önce Inter, Barcelona, PSG ve Manchester United gibi devlerin formasını giyen İbrahimovic 2018 yılında Los Angeles Galaxy takımına katıldı ve bu sezon 14 maçta 11 gol ve 3 asist ile oynadı.

Sabri'den sonra Ibrahimovic skandalı!

Ibrahimovic'in başına gelen bu olay akıllara Sabri Sarıoğlu'nu getirdi.

Sabri'den sonra Ibrahimovic skandalı!

Sabri'nin adı da Galatasaray'da oynadığı dönemde "Sarbi" olarak yazılmıştı.

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