Robinho planı suya düştü! Sivasspor'a şok...

Süper Lig'de 17. hafta sonrasında tüm takımlar transfer çalışmalarına başladı... Ocak ayında kadrosuna katacağı yıldızlarla ivme yakalamak isteyen Süper Lig kulüpleri, bir yandan transfer edilecek yıldızları belirlerken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirliyor. Bu bağlamda Başakşehir'in yollarını ayırmayı planladığı Robinho'nun akıbeti de yavaş yavaş netleşiyor... Brezilyalı yıldız, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor! İşte o gelişme...