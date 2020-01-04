Robinho planı suya düştü! Sivasspor'a şok... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Ocak 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Robinho planı suya düştü! Sivasspor'a şok...

Robinho planı suya düştü! Sivasspor'a şok...

Süper Lig'de 17. hafta sonrasında tüm takımlar transfer çalışmalarına başladı... Ocak ayında kadrosuna katacağı yıldızlarla ivme yakalamak isteyen Süper Lig kulüpleri, bir yandan transfer edilecek yıldızları belirlerken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirliyor. Bu bağlamda Başakşehir'in yollarını ayırmayı planladığı Robinho'nun akıbeti de yavaş yavaş netleşiyor... Brezilyalı yıldız, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor! İşte o gelişme...

4 Ocak 2020 Cumartesi 12:04 Güncelleme: 04.01.2020 12:12
Robinho planı suya düştü! Sivasspor'a şok...

Süper Lig'de ara transfer dönemi başlarken, takımlar gelecek ve gidecek isimleri hemen hemen netleştirmeye başladı.

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Robinho planı suya düştü! Sivasspor'a şok...

Şampiyonluk yarışını sürdüren Sivasspor, Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüslemek için hummalı bir çalışma yürütüyor...

Robinho planı suya düştü! Sivasspor'a şok...

İstanbul ekiplerinden Başakşehir de, bu bağlamda çalışmalarına devam ediyor... Bir çok isimle kadrosuna katmak için iletişim halinde olan turuncu lacivertliler, yollarını ayıracağı oyuncularla da görüştü.

Robinho planı suya düştü! Sivasspor'a şok...

Sezon başında Crivelli, Skrtel, Berkay Özcan, Miguel Vieira, Mehmet Topal, Fredrik Gulbrandsen gibi isimleri kadrosuna dahil eden Başakşehir, ligde başarılı bir grafik sergilemişti.

Robinho planı suya düştü! Sivasspor'a şok...

Yeni teknik direktör Okan Buruk yönetiminde zirvye oynamaya devameden Başakşehir, ara transfer için de hummalı bir operasyon yürütüyor.

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