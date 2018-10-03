İşte Portonun futbol dünyasına kazandırdığı 20 yıldız isim... - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    İşte Porto'nun futbol dünyasına kazandırdığı 20 yıldız isim...

    Dünya futbolunun futbolcu fabrikası olan Porto, bu zamana kadar birçok yıldız ismi yetiştirdi. İşte Portekiz ekibinin dünya futboluna kazandırdığı 20 yıldız isim...
    3 Ekim 2018 Çarşamba, 15:12:46 Güncelleme: 15:26:25
    İşte Porto'nun futbol dünyasına kazandırdığı 20 yıldız isim...
    • 1
    • 20
    İşte Portonun futbol dünyasına kazandırdığı 20 yıldız isim...

    LUCHO GONZALEZ

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Porto'nun futbol dünyasına kazandırdığı 20 yıldız isim...
    • 2
    • 20
    İşte Portonun futbol dünyasına kazandırdığı 20 yıldız isim...

    HULK

    İşte Porto'nun futbol dünyasına kazandırdığı 20 yıldız isim...
    • 3
    • 20
    İşte Portonun futbol dünyasına kazandırdığı 20 yıldız isim...

    MARIO JARDEL

    İşte Porto'nun futbol dünyasına kazandırdığı 20 yıldız isim...
    • 4
    • 20
    İşte Portonun futbol dünyasına kazandırdığı 20 yıldız isim...

    RAUL MEIRELES

    İşte Porto'nun futbol dünyasına kazandırdığı 20 yıldız isim...
    • 5
    • 20
    İşte Portonun futbol dünyasına kazandırdığı 20 yıldız isim...

    VITOR BAIA

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