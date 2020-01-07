Piyasanın en değerlisi Mbappe! Listede Ronaldo yok - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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Piyasanın en değerlisi Mbappe! Listede Ronaldo yok

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, piyasa değeri en yüksek oyuncu, 265,2 milyon euro ile Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Ocak 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

7 Ocak 2020 Salı 15:49 Güncelleme: 07.01.2020 15:49
Piyasanın en değerlisi Mbappe! Listede Ronaldo yok

1. KYLIAN MBAPPE (PSG): 265.2 milyon euro

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Piyasanın en değerlisi Mbappe! Listede Ronaldo yok

2. RAHEEM STERLING (Manchester City): 223.7 milyon euro

Piyasanın en değerlisi Mbappe! Listede Ronaldo yok

3. MUHAMMED SALAH (Liverpool): 175.1 milyon euro

Piyasanın en değerlisi Mbappe! Listede Ronaldo yok

4. JADON SANCHO (Borussia Dortmund): 168.9 milyon euro

Piyasanın en değerlisi Mbappe! Listede Ronaldo yok

5. SADIO MANE (Liverpool): 155.6 milyon euro

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