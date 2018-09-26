Mesuttan Almanlara bir şok daha! Tesislere sokmadı...

Mesut'tan Almanlara bir şok daha! Tesislere sokmadı...
Mesut Özil, o ismi Arsenal tesislerine sokmadı
26 Eylül 2018 Çarşamba, 19:39:44
Güncelleme: 19:41:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Mesut'tan Almanlara bir şok daha! Tesislere sokmadı...
1
6
FIFA'nın antrenörler için organize ettiği bir kongre dolayısıyla Londra'da bulunan Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, beklemediği bir olay yaşadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mesut'tan Almanlara bir şok daha! Tesislere sokmadı...
2
6
Bild'de yer alan habere göre tecrübeli çalıştırıcı, kendisine yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle milli takımı bıraktığını açıklayan Mesut Özil ile Arsenal tesislerinde görüşmek istedi ancak takım menajeri Unai Emery, Löw'ün antrenman sahasına girmesine izin vermedi.
Mesut'tan Almanlara bir şok daha! Tesislere sokmadı...
3
6
Mesut Özil olayında gün yüzüne çıkan ırkçılık olayına ise tepkiler sürüyor.
Mesut'tan Almanlara bir şok daha! Tesislere sokmadı...
4
6
Almanya'nın EURO 2024 adaylığı için yaptığı ve sloganı 'Futbol bizi birleştirir' tanıtımı futbolseverlerinin ilgisini yakalayamadı.
Mesut'tan Almanlara bir şok daha! Tesislere sokmadı...
5
6
2'nci Lig'de oynanan bazı karşılaşmalarda da 'satın alınmış Avrupa Şampiyonasına değil, değişime ihtiyacımız var' pankartları açıldı. (Güneş)
Mesut'tan Almanlara bir şok daha! Tesislere sokmadı...