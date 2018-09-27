Mehmet Atalaydan flaş EURO 2024 açıklaması!

Bizim bugüne kadar Avrupa Şampiyonası'nı almış olmamız hatta Dünya Kupası'na aday olmamız gerekiyordu. Bundan önce Michel Platini bize bu organizasyon için söz vermişti ama sabote ederek, popülist tavırlarıyla ve oy kaygısıyla haksızlık etmişti. Sportif her türlü altyapı ve tesisi tamamladık.