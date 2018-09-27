Mehmet Atalaydan flaş EURO 2024 açıklaması!

Gençlik ve Spor Eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, Türkiye'nin 2024 adaylığı hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
27 Eylül 2018 Perşembe, 09:51:26
Güncelleme: 09:56:26
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Mehmet Atalay'dan flaş EURO 2024 açıklaması!
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Gençlik ve Spor Eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, EURO 2024 adaylığına dair yaptığı açıklamalarda; "Ben bu organizasyonu, %70-80 oranında aldığımıza inanıyorum" diye konuştu.
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Mehmet Atalay'dan flaş EURO 2024 açıklaması!
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Radyospor'a konuşan Atalay'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;
Mehmet Atalay'dan flaş EURO 2024 açıklaması!
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"ŞİMDİYE KADAR DÜNYA KUPASI'NA BİLE ADAY OLMAMIZ GEREKİYORDU!"
2024 adaylığı konusunu Şenes Erzik'le de konuştunuz. Şenes Bey'in Türkiye için çok büyük emekleri vardır. Kendisinin özellikle Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de oynanmasında payı fazladır. Önemli hizmetleri var. Türkiye, 2024 için çok iyi bir hazırlık yaptı.
Mehmet Atalay'dan flaş EURO 2024 açıklaması!
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Bizim bugüne kadar Avrupa Şampiyonası'nı almış olmamız hatta Dünya Kupası'na aday olmamız gerekiyordu. Bundan önce Michel Platini bize bu organizasyon için söz vermişti ama sabote ederek, popülist tavırlarıyla ve oy kaygısıyla haksızlık etmişti. Sportif her türlü altyapı ve tesisi tamamladık.
Mehmet Atalay'dan flaş EURO 2024 açıklaması!
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Ulaşım yollarından kavşağına, her türlü girişimi yapmış, terör konusunda güvenilen bir hale gelmiş, dünyada sporu herkesten daha çok seven bir ülkeyiz. Bize verilen organizasyonları şu ana kadar iyi yaptık. Başkalarının yapamadıklarını da bize sunmuşlardı.