GALERİ
"İngilizce bilmediği için oynamıyor!"
Milli yıldız için teknik direktöründen flaş açıklamalar geldi
28 Eylül 2018 Cuma, 10:54:22 Güncelleme: 10:55:48
"İngilizce bilmediği için oynamıyor!"
GALERİ DEVAM EDİYOR
"İngilizce bilmediği için oynamıyor!"
"İngilizce bilmediği için oynamıyor!"
"İngilizce bilmediği için oynamıyor!"
"İngilizce bilmediği için oynamıyor!"
"Forma giymek için gayet hazır. Wes Morgan, Harry Maguire ve Jonny Evans gibi tecrübeli isimlerden öğreneceği şeyler de var. İngilizcesini hallettiği takdirde takımda yer edinen bir futbolcu olacak. Kulüp onun İngilizce'sini geliştirmesi için elinden geleni yapıyor." şeklinde sözlerini sürdürdü. (Goal TR)
DİĞER GALERİLER