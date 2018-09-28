"İngilizce bilmediği için oynamıyor!"

"Forma giymek için gayet hazır. Wes Morgan, Harry Maguire ve Jonny Evans gibi tecrübeli isimlerden öğreneceği şeyler de var. İngilizcesini hallettiği takdirde takımda yer edinen bir futbolcu olacak. Kulüp onun İngilizce'sini geliştirmesi için elinden geleni yapıyor." şeklinde sözlerini sürdürdü. (Goal TR)