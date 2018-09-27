Futbol dünyasının en ünlü çiftlerini sizin için derledik.
27 Eylül 2018 Perşembe, 12:59:27
Güncelleme: 13:17:08
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Futbolun en ünlü çiftleri!
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MAURO ICARDI & WANDA NARA | Arjantinli golcü Mauro Icardi, 2014'ten beri Wanda Nara ile evli. Wanda Nara, Maxi Lopez ile evliyken Lopez'in takım arkadaşı Icardi ile ilişki yaşamaya başlamış ve Lopez'i terk ederek Icardi ile evlenmişti.
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Futbolun en ünlü çiftleri!
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DOMAGOJ VIDA & IVANA VIDA | Vida, Dünya Kupası'nda adından söz ettirirken eşi Ivana ise bir dönem Hırvatistan güzeli seçilmişti.
Futbolun en ünlü çiftleri!
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MARIO GOMEZ & CARINA WANZUNG | Mario Gomez, 2016'da Carina Wanzung ile hayatını birleştirdi.
Futbolun en ünlü çiftleri!
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ALESSANDRO MATRI & FEDERICA NARGI | İtalyan futbolcu Matri, model Federica Nargi ile 2013'ten beri beraber.
Futbolun en ünlü çiftleri!
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FERNANDO MUSLERA & PATRICIA CALLERO | Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Muslera, Patricia Callero ile evli. Çiftin bir tane de çocukları bulunuyor.