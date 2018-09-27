Futbolun en ünlü çiftleri!

MAURO ICARDI & WANDA NARA | Arjantinli golcü Mauro Icardi, 2014'ten beri Wanda Nara ile evli. Wanda Nara, Maxi Lopez ile evliyken Lopez'in takım arkadaşı Icardi ile ilişki yaşamaya başlamış ve Lopez'i terk ederek Icardi ile evlenmişti.