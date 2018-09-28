FIFAdan devrim gibi karar! Beraberlik kalkıyor...

FIFA'dan devrim gibi karar! Beraberlik kalkıyor...
FIFA devrim niteliğinde karar alarak, futbolda beraberliği kaldırmak için harekete geçti
28 Eylül 2018 Cuma, 15:48:14
Güncelleme: 15:50:22
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FIFA'dan devrim gibi karar! Beraberlik kalkıyor...
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FIFA, devrim gibi değişikliğe hazırlanıyor.
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FIFA'dan devrim gibi karar! Beraberlik kalkıyor...
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Katar'da 2022'de düzenlenecek turnuva şu an 32 takımla planlanıyor. Ancak The Sun'un haberine göre FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ı ikna edip kupayı 48 takımla oynatabilirse sıra dışı bir değişiklik yapacak.
FIFA'dan devrim gibi karar! Beraberlik kalkıyor...
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Bir başka değişiklik ise grup maçlarında beraberlik halinde direkt penaltı atışlarına gidilmesi.
FIFA'dan devrim gibi karar! Beraberlik kalkıyor...
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Penaltıları kazanan takım 2, kaybeden ise 1 puan alacak.
FIFA'dan devrim gibi karar! Beraberlik kalkıyor...
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FIFA, ÜST TURA ÇIKMAYI GARANTİLEYEN TAKIMLARA ENGEL OLMAK İSTİYOR
Beraberliğin kaldırılma nedeni ise grubun son maçında iki takımın berabere kalarak üst tura çıkmayı garantileyecek olmasına engel olmak.