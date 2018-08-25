Dünyanın en güzel futbol stadyumları! - Galeri - Fotomaç
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Dünyanın en güzel futbol stadyumları!

    25 Ağustos 2018 Cumartesi, 12:03:23 Güncelleme: 12:48:39
    Dünyanın en güzel futbol stadyumları!
    • 1
    • 44
    Dünyanın en güzel futbol stadyumları!

    Dünyanın en güzel futbol stadlarını sizin için derledik.
    İşte o stadyumlar;

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Dünyanın en güzel futbol stadyumları!
    • 2
    • 44
    Dünyanın en güzel futbol stadyumları!

    Stad: Lofoten Islands / Norveç
    Ev Sahibi: Lofoten Island Sakinleri
    Kapasite: 500

    Dünyanın en güzel futbol stadyumları!
    • 3
    • 44
    Dünyanın en güzel futbol stadyumları!

    Stad: Stadion Gospin Dolac / Hırvatistan
    Ev Sahibi: NK Imotski
    Kapasite: 4.000

    Dünyanın en güzel futbol stadyumları!
    • 4
    • 44
    Dünyanın en güzel futbol stadyumları!

    Stad: Estadio BBVA Bancomer / Meksika
    Ev Sahibi: C.F Monterrey
    Kapasite: 51,000

    Dünyanın en güzel futbol stadyumları!
    • 5
    • 44
    Dünyanın en güzel futbol stadyumları!

    Stad: Stamford Bridge / İngiltere
    Ev Sahibi: Chelsea
    Kapasite: 60.000

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