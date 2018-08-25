Dünyanın en güzel futbol stadyumları! - Galeri - Fotomaç
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Dünyanın en güzel futbol stadyumları!
25 Ağustos 2018 Cumartesi, 12:03:23
Güncelleme: 12:48:39
Dünyanın en güzel futbol stadyumları!
Dünyanın en güzel futbol stadlarını sizin için derledik.
İşte o stadyumlar;
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyanın en güzel futbol stadyumları!
Stad: Lofoten Islands / Norveç
Ev Sahibi: Lofoten Island Sakinleri
Kapasite: 500
Dünyanın en güzel futbol stadyumları!
Stad: Stadion Gospin Dolac / Hırvatistan
Ev Sahibi: NK Imotski
Kapasite: 4.000
Dünyanın en güzel futbol stadyumları!
Stad: Estadio BBVA Bancomer / Meksika
Ev Sahibi: C.F Monterrey
Kapasite: 51,000
Dünyanın en güzel futbol stadyumları!
Stad: Stamford Bridge / İngiltere
Ev Sahibi: Chelsea
Kapasite: 60.000