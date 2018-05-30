Cristiano Ronaldo için hapis istemi!

Cristiano Ronaldo'nun avukatları aracılığı ile yapılan görüşmelerde, İspanya Maliyesi'ne 14 milyon Euro karşılığında hakkındaki davanın iptal edilmesini istendi. Ancak İspanya Maliyesi, Portekizli yıldızın bu talebini kabul etmedi. İspanya Maliyesi, 15 yıl istemi ile açılacak davanın düşürülmesi için 28 milyon Euro talep etti.