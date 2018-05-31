Cengiz'e bir onur daha
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Takıma geçen yaz katılan 20 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında Eusebio Di Francesco'nun takımının ligde ilk 3'e girmesine yardım etti. Bu performansı, Türk oyuncunun taraftar oylarını kazanmasını sağladı. Cengiz, ikinci sıradaki Lorenzo Pellegrini'ye fark atarak taraftar oylarının çoğunu alıp önemli bir galibiyet elde etti." ifadelerine yer verildi.
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