Bugünden itibaren bedavaya transfer olabilecek 21 isim!
TFF'nin belirlediği sözleşme tarihinde son gün bugün. 31 Mayıs'tan sonra Süper Lig'de serbest kalacak tam 21 yıldız var işte o isimler:
YASİN ÖZTEKİN - GALATASARAY
Sarı kırmızılı kulüple olan kontratı biten ve yeni sözleşme tekliif almayan Yasin takım arayışlarına başladı. Menajeri Ahmet Bulut, Malaga, Vallecano ve Alaves'e Yasin'i önerdi.
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