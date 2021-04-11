Galeri Futbol Avrupa futbolunu sallayacak transferler! Mbappe ve Salah...

Avrupa futbolunu sallayacak transferler! Mbappe ve Salah...

Son dakika spor haberi... Avrupa'nın dev kulüpleri sezon sonunda yapacakları transferler için kolları sıvamış durumda... Özellikle İspanyol devi Real Madrid için dünya yıldızlarının ismi anılırken, birbirinden çarpıcı iddialar da gündemde. Son olarak ortaya atılan iddia ise Fransız yıldız Kylian Mbappe... Yıldız isim PSG'den ayrılırsa Fransız ekibi bir başka yıldız Mohamed Salah'ı kadroya katma planları yapmaya başladı. İşte detaylar...

Avrupa futbolunu sallayacak transferler! Mbappe ve Salah...

Avrupa futbolunu sallayacak transferler! Mbappe ve Salah...

Transfer dünyasını sarsacak çılgın plan! El Clasico'da dün akşam Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid eğer bu sezon şampiyonluğa ulaşabilirse gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak bir kadro kurmak istiyor. Fransa milli takımının en önemli oyuncusu şimdilerde de dünyanın bir numarası olarak görülen Kylian Mbappe, Real Madrid'e satılırsa PSG'den büyük bir operasyon gelecek...

Avrupa futbolunu sallayacak transferler! Mbappe ve Salah...

KYLİAN MBAPPE REAL MADRİD'E GİDERSE PSG'DEN BOMBA HAMLE!

Tuttosport'un aktardığı habere göre Real Madrid eğer sezon sonunda Kylian Mbappe ile ilgili bir transfer aksiyonunda bulunursa PSG rotayı Cristiano Ronaldo'ya çevirecek. Mbappe'nin Real Madrid'e transferi durumunda PSG, Ronaldo'yu transfer edecek. Bu durumda Messi & Mbappe rekabetine start verilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa futbolunu sallayacak transferler! Mbappe ve Salah...

1998 doğumlu süperstar Kylian Mbappe'nin PSG ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek. Sözleşmesinin bitmesine bir sene kala henüz yenileme anlaşması yapmayan Mbappe, sezon sonunda PSG'den ayrılabilir. Mbappe için en ciddi aday ise Real Madrid! Ers sports...

Avrupa futbolunu sallayacak transferler! Mbappe ve Salah...

Güncel piyasa değeri 180 milyon Euro olarak dikkat çeken Mbappe, son olarak Bayern Münih'e karşı attığı iki golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Avrupa futbolunu sallayacak transferler! Mbappe ve Salah...

PSG RONALDO'YU TRANSFER ETMEYE ÇALIŞACAK! PİRLO...

Andrea Pirlo yönetiminde bu sezon istikrarsız bir görüntü veren Juventus, İtalya şampiyonluğunu Inter'e kaptırmak üzere. Şampiyonlar Ligi'nden de elenen Juventus'ta Ronaldo'nun sözleşmesi gelecek sene bitiyor. Ers sports...

SON DAKİKA