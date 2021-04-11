Avrupa futbolunu sallayacak transferler! Mbappe ve Salah...

Transfer dünyasını sarsacak çılgın plan! El Clasico'da dün akşam Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid eğer bu sezon şampiyonluğa ulaşabilirse gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak bir kadro kurmak istiyor. Fransa milli takımının en önemli oyuncusu şimdilerde de dünyanın bir numarası olarak görülen Kylian Mbappe, Real Madrid'e satılırsa PSG'den büyük bir operasyon gelecek...