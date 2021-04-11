Avrupa futbolunu sallayacak transferler! Mbappe ve Salah...
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Son dakika spor haberi... Avrupa'nın dev kulüpleri sezon sonunda yapacakları transferler için kolları sıvamış durumda... Özellikle İspanyol devi Real Madrid için dünya yıldızlarının ismi anılırken, birbirinden çarpıcı iddialar da gündemde. Son olarak ortaya atılan iddia ise Fransız yıldız Kylian Mbappe... Yıldız isim PSG'den ayrılırsa Fransız ekibi bir başka yıldız Mohamed Salah'ı kadroya katma planları yapmaya başladı. İşte detaylar...