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Altay'da Süper Lig sevinci! Maç sonrası böyle kutladılar...
TFF 1. Lig play off finalinde Altınordu'yu Marco Paixao'nun son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup eden Altay, 2002/03 sezonunda düştüğü Süper Lig'e 18 yıl sonra geri döndü. Maç sonrası kutlamalar sırasında Altaylı futbolcuların teknik direktör Mustafa Denizli'yi omuzlarında taşırken deneyimli teknik adamın yaşadığı duygusal anlar kameralara yansıdı. İşte kutlamalardan o çok özel anlar...
Giriş Tarihi: 27.05.2021 00:51 , Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 00:53
Altay'da Süper Lig sevinci! Maç sonrası böyle kutladılar...