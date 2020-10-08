Galeri Futbol Almanya - Türkiye maçında Joachim Löw yine olay oldu! Eski alışkanlığını bırakamadı | Son dakika haberleri

Almanya - Türkiye maçında Joachim Löw yine olay oldu! Eski alışkanlığını bırakamadı | Son dakika haberleri

Hazırlık maçı kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Almanya karşı karşıya geldi. Köln'de oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan karşılaşma adeta nefesleri kesti. Ancak karşılaşmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw'ün yaptığı hareket oldu. Löw'ün o hareketi sonrası akıllara 2014 Dünya Kupası gelirken, Alman teknik adamın alışkanlığından vazgeçemediği görüldü. İşte detaylar... | Son dakika haberleri