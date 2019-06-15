Almanlardan çarpıcı Emre Mor analizi!

Alman basınında yer alan haberde; Dortmund'un 9.75 milyon Euro ödeyerek Gladbach ve Liverpool'a rağmen transfer ettiği Emre Mor için Alman ekibinin sportif direktörü Michael Zorc, "Emre Mor, hücumda çok esnek ve inanılmaz bir potansiyele sahip müthiş bir yetenek." ifadelerini kullanmıştı.