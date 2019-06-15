Almanlardan çarpıcı Emre Mor analizi!

Almanlar, UEFA'nın EURO 2016'da Avrupa'nın yeni yıldızları arasında gösterdiği Emre Mor'la ilgili çok çarpıcı bir analiz yayınladı. Sosyal medya paylaşımları ve profesyonellikten uzak lüks yaşamıyla dikkat çeken Emre Mor'un geleceği merak konusu oldu.
15 Haziran 2019 Cumartesi 12:14
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Dünya futboluna 'Türk Messi' olarak tanıtılan Emre Mor, kariyerinin son fırsatını kullanacak.
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Alman basınında yer alan haberde; Dortmund'un 9.75 milyon Euro ödeyerek Gladbach ve Liverpool'a rağmen transfer ettiği Emre Mor için Alman ekibinin sportif direktörü Michael Zorc, "Emre Mor, hücumda çok esnek ve inanılmaz bir potansiyele sahip müthiş bir yetenek." ifadelerini kullanmıştı.
O dönem Borussia Dortmund için çalışan Danimarkalı eski milli futbolcu Flemming Povlsen, "İnanılmaz bir driplingci, rakiplerini kolaylıkla geçebilen bir yetenek. Gelecekte Dortmund'a kupalar kazanadırabilecek bir oyuncu." yorumunu yapmıştı.
Hatta UEFA, Türk Milli Takımı formasıyla EURO2016'da boy gösteren Emre Mor'u Avrupa'nın yeni yıldızları arasında göstermişti.
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