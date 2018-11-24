Zohorenin aklı Fenerbahçede - Galeri - Fotomaç
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Zohore'nin aklı Fenerbahçe'de

    Sarı-lacivertlilerin teklifi, Zohore'nin ilgisini çekti. Cardiff'te tutunamazsa Kanarya seçeneğini ciddi olarak düşünüyor.
    24 Kasım 2018 Cumartesi, 00:11:56 Güncelleme: 07:51:05
    Zohorenin aklı Fenerbahçede

    Islam Slimani'den istediği verimi alamayan F.Bahçe, gözünü Cardiff City'nin forveti Kenneth Zohore'ye çevirmişti.

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    Zohorenin aklı Fenerbahçede

    Premier Lig'de aradığını bulamayan 24 yaşındaki forvetin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

    Zohorenin aklı Fenerbahçede

    Kanarya, 1.90 boyuyla hava toplarında tehlikeli olan kule ile yakından ilgileniyor.

    Zohorenin aklı Fenerbahçede

    Zohore'nin ilk tercihi kariyerine Premier Lig'de devam etmek.

    Zohorenin aklı Fenerbahçede

    Ancak bu zor ligde tutunmayı başaramazsa Avrupa futbolundan kopuk Danimarka'ya dönmeyi düşünüyor.

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