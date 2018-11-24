Zohorenin aklı Fenerbahçede - Galeri - Fotomaç
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Zohore'nin aklı Fenerbahçe'de
Sarı-lacivertlilerin teklifi, Zohore'nin ilgisini çekti. Cardiff'te tutunamazsa Kanarya seçeneğini ciddi olarak düşünüyor.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 00:11:56
Güncelleme: 07:51:05
Islam Slimani'den istediği verimi alamayan F.Bahçe, gözünü Cardiff City'nin forveti Kenneth Zohore'ye çevirmişti.
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Premier Lig'de aradığını bulamayan 24 yaşındaki forvetin sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Kanarya, 1.90 boyuyla hava toplarında tehlikeli olan kule ile yakından ilgileniyor.
Zohore'nin ilk tercihi kariyerine Premier Lig'de devam etmek.
Ancak bu zor ligde tutunmayı başaramazsa Avrupa futbolundan kopuk Danimarka'ya dönmeyi düşünüyor.