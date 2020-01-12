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Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlanmıştı! Transferde zorunlu rötar
Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'ndan olumlu karar çıksaydı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in transferini bitirmeyi planlıyordu. Transfer, kaynak bulununcaya kadar beklemeye alındı.
12 Ocak 2020 Pazar 07:38
Güncelleme: 12.01.2020 07:38
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Fenerbahçe'deharcama limiti için Tahkim Kurulu'ndan gelen olumsuz karar transfer çalışmalarını da sekteye uğrattı. Stopere Simon Falette'yi kiralayan sarı-lacivertliler, sol bek için de Milan'lı Ricardo Rodriguez ile el sıkışmıştı.
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İtalyan ekibini satın alma opsiyonlu kiralamaya ikna etmeye çalışan yönetim, bu transferi birkaç gün içinde açıklamayı planlıyordu. Ancak Tahkim'in kararı sonrası İsviçreli futbolcunun gelişi ertelendi.
OYUNCU SATILACAK Yönetim, limitteki açığı kapatmak ve Ersun Yanal'ın istediği transferleri gerçekleştirmek için girişimlerine hız verdi. İlk etapta teklif olduğu belirtilen Zajc ve Jailson gibi oyuncuların satılması için çalışılacak.
Miha Zajc için İtalyan ekibi Brescia'nın devrede olduğu ve Sloven futbolcunun sağlık durumuna göre 3.5 milyon euroluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.
Bankalarla yapılandırma anlaşmasının da gerçekleşmesi halinde krizin aşılması bekleniyor. Tek sıkıntı Rodriguez için PSV'nin de devrede olması. Bu konuda da 27 yaşındaki oyuncu ve menajerinden bir süre beklemeleri istenecek.