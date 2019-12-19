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Yıldız futbolcu açıkladı! "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum"
Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Birçok mevkiye yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlayarak 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinde yer alan yıldız futbolcu Fenerbahçe'de oynamak istediğini duyurdu...
19 Aralık 2019 Perşembe 10:16
Güncelleme: 19.12.2019 11:01
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Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapan ve hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilerleyen haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performansla zirvenin gerisinde kaldı.
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Ligde son olarak deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 3-1 yenilgiyle ayrıldı ve zirveyle arasındaki puan farkı 8'e çıktı.
Bu skorun ardından gözünü 16. haftada oynayacağı Beşiktaş derbisine çeviren Kanarya'da ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
Sezonu zirvede tamamlayarak hem şampiyonluk hasretine son vermek hem de 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertliler, ocak ayında takım içerisinde radikal değişiklikler yapmayı planlıyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe'de sportif direktör DamienComolli, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.