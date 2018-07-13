13 Temmuz 2018 Cuma, 10:16:34
Güncelleme: 10:17:20
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Yerry Mina transferinde Ali Koç resmen devrede
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Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla 3 gol atarak dikkat çeken ve fiyatını artıran Barcelonalı Yerry Mina'dan vazgeçmiş değil.
Yerry Mina transferinde Ali Koç resmen devrede
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G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de dün beğendiği oyuncular arasında saydığı ve 'Almak için çalıştık' itirafında bulunduğu 23 yaşındaki defans için sarı-lacivertli yönetim Barcelona ile temaslarını sürdürüyor.
Yerry Mina transferinde Ali Koç resmen devrede
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Oyuncu, Katalan ekibinden ayrılmak istemese de Başkan Ali Koç, ikili ilişkileriyle Mina'yı kiralamak için mesai harcıyor.
Yerry Mina transferinde Ali Koç resmen devrede
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Barcelona ile anlaşma sağlayan Fenerbahçeli yönetim, oyuncuyu ikna ettiği anda imzalar atılacak. (Sabah)